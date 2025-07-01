В Сербии обозначили условия для внедрения системы «Мир»

Вопрос о внедрении платежной системы «Мир» будет рассматриваться только после завершения ряда важных инфраструктурных проектов, среди которых — присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и завершение ряда инициатив Национального банка Сербии (НБС). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Нацбанка страны.

Накануне премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что окончательное решение по внедрению карт «Мир» на территории республики зависит от мнения сербских финансовых институтов.

«Национальные системы банковских карт для их применения за границей как правило, устанавливают сотрудничество с глобальными системами с самой большой сетью в мире — Visa, Mastercard, UnionPay, Discover. НБС установил сотрудничество с системами UnionPay и Discover. Так как речь идет об исключительно сложных проектах, их осуществление сложно и длится по несколько лет», — отметили в Нацбанке Сербии.

Также там отметили, что после принятия окончательного решения о внедрении платежной системы использование конкретного вида банковских карт становится вопросом, который решает каждый коммерческий банк самостоятельно.

Закон гарантирует, что ни одно кредитное учреждение не может быть обязано принимать карты определенных систем, добавили в пресс-службе.

Как ранее отметил генеральный секретарь «Объединения банков Сербии» Владимир Васич, внедрение системы «Мир» было бы полезным для страны, однако окончательное решение зависит от политической ситуации и экономических планов.

Большинство ведущих банков Сербии имеют штаб-квартиры в странах Европейского союза (ЕС). Речь идет о таких финансовых учреждениях, как Banca Intesa, Raiffeisen Bank, OTP Bank и Eurobank. Единственным полностью государственным банком Сербии является «Поштанска штедионица», («Почтовые сберкассы»), а контрольный пакет акций сохраняется в «Српской банке».

Ранее сообщалось, что у российских туристов в Турции перестала работать платежная система Letim.