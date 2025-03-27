В Швейцарии раскрыли, почему наличные стремительно теряют свои позиции

В Швейцарии дебетовые карты стали наиболее популярным методом оплаты, заменив наличные. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что в минувшем году примерно 35% покупок в магазинах были совершены с применением дебетовых карт, тогда как наличные составили 30%.

Подчеркивается, что наличные деньги, хотя и остаются значимыми, постепенно теряют популярность. Так, каждый житель Швейцарии имеет примерно 10,5 тыс. долларов наличными, однако последние годы демонстрируют заметное сокращение их использования.

Ранее сообщалось, что россияне начала активнее расставаться с «наличкой»: объёмы сократились на $4,7 млрд.