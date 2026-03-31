Отмена НДС не поможет: экономист объяснил, почему общепит резко поднимет цены в 2026 году

Рост цен на продукцию общепита составит 10% в 2026 году, несмотря на освобождение от уплаты НДС. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

С 1 апреля по 31 декабря 2026 года предприятия общепита — столовые, рестораны, кафе и закусочные — освобождаются от уплаты НДС. Как отметил экономист Беляев, несмотря на послабления, цены никто снижать не будет.

«Они будут удерживать те прибыли, которые у них есть. Цены на рынке диктуют монополисты, а не спрос и предложение, это давно устаревшее представление», — пояснил эксперт.

В этом году, наоборот, стоит ожидать рост стоимости продукции в общепите, прогнозирует экономист.

«Действует диктат продавца, ему абсолютно все равно: солнце встало на Востоке или на Западе. Он делает свое дело: повышает цены, только смотрит на то, чтобы их не повышать с бешеной скоростью. Вдруг привлекут к ответственности, как в ситуации с яйцами или с гречкой. Потихонечку общепит будет повышать цены. К примеру, даже условные пиццерии будут ссылаться то на курс доллара, то на санкции, то на Ормузский пролив. Повышение в 2026 году достигнет 10%», — заключил Беляев.

