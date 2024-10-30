В Союзе потребителей РФ назвали причины желания «Почты России» прекратить поступление товаров с AliExpress

«Почта России» предлагает ввести новые условия для компаний, которые желают принимать участие в трансграничной интернет-торговле. Это может привести к уменьшению количества компаний, допущенных к данному сегменту рынка, а также одновременно повысить долю «Почты России» в нем. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Шелища, это заявление является довольно очевидной попыткой решить реальные проблемы содержания «Почты России» за счет ограничения конкуренции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что при всем этом назвать такую ситуацию хорошим знаком нельзя. Таким образом, «Почта России» ведет поиск разных способов сохранить свою финансовую устойчивость, а это социально-значимый, скрепный институт, то есть это одна из сетей, обеспечивающих единство пространства и единство коммуникации в стране.

По мнению эксперта, «Почту России» необходимо поддерживать за счет бюджета, а не за счет наделения ее некими преференциями и полномочиями, ограничивая конкурентов.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона могут оплатить налоги на почте сразу при получении уведомления.