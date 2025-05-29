В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты для россиян

В 2025 году в России размер фиксированной пенсионной выплаты составит 8907,7 рубля, поведала Ольга Епифанова, сенатор Российской Федерации, в интервью РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, пенсия складывается из персональных пенсионных коэффициентов и гарантированной выплаты, размер которой ежегодно устанавливается правительством. В 2025 году эта сумма составит 8907,7 рубля.

Сенатор обратила внимание на то, что в 2025 году стоимость одного пенсионного коэффициента будет равна 145,69 рубл.

«Итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты», — подчеркнула парламентарий.

Ранее сообщалось, что с июня 2025 года некоторые семьи могут рассчитывать на увеличение детских пособий. Повышение детских выплат коснется семей с доходами ниже прожиточного минимума. Родители при необходимости смогут с 1 июня подать заявление на пересмотр сумм.