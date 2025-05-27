Часть россиян получит повышенные выплаты на детей в июне

С июня 2025 года некоторые семьи могут рассчитывать на увеличение детских пособий. Об этом RT сообщил депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Изменения, по словам парламентария, коснутся как федеральных, так и региональных программ поддержки. Повышение детских выплат коснется семей с доходами ниже прожиточного минимума. Родители при необходимости смогут с 1 июня подать заявление на пересмотр сумм.

Чаплин напомнил, что повышение произойдет автоматически при переоформлении пособий, назначенных в 2024 году. Это значит, что семьям не придется подавать дополнительные заявления — новые суммы начислят при продлении выплат.

«Эти меры направлены на оказание адресной поддержки тем семьям, которые в ней действительно нуждаются. Важно, чтобы каждая семья в нашей стране имела возможность обеспечить достойный уровень жизни своим детям», — сказал Чаплин.

При этом в отдельных регионах РФ, включая Самарскую и Свердловскую области, многодетные и малоимущие семьи получат дополнительные компенсации.

Отметим, что точные суммы будут зависеть от области и конкретных условий. Если доход семьи не достигает уровня прожиточного минимума, то она считается малоимущей. Пособия рассчитываются исходя из дохода и могут быть равны 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей в конкретном регионе.

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