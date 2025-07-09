В Совфеде охарактеризовали миссию БРИКС

Сенатор Андрей Климов в эфире радио Sputnik обозначил миссию БРИКС как принципиально отличную от западных блоков.

По его словам, объединение — это не военно-политический альянс типа НАТО и не наднациональная структура, как ЕС, а «клуб суверенных держав». Ключевые задачи: обеспечение коллективной безопасности, создание условий для взаимного развития. Основа взаимодействия — равноправный поиск консенсуса по актуальным вопросам без ущемления суверенитета участников.

Сенатор подчеркнул, что такой формат позволяет сохранять гибкость решений (отказ от жестких бюрократических процедур), избегать идеологического давления и аккумулировать ресурсы для инфраструктурных и технологических проектов (например, Новый банк развития БРИКС).

По его мнению, БРИКС позиционируется как альтернативная модель глобального сотрудничества, где приоритет — прагматичные интересы стран Глобального Юга, а не политическое доминирование. Расширение состава усиливает роль объединения как центра многополярного мира.

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