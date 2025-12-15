В Совфеде раскритиковали идею КПРФ о шестичасовом рабочем дне

В публичном пространстве вновь разгорается дискуссия о продолжительности рабочего дня, на этот раз инициированная фракцией КПРФ с предложением о переходе на шестичасовую занятость. Сенатор Андрей Клишас в своем эфире на радио Sputnik дал этой инициативе резкую и неожиданную оценку, назвав ее не экономической реформой, а скрытой формой усиления эксплуатации.

Клишас видит в предложении коммунистов не стремление улучшить жизнь трудящихся, а чисто популистский ход, лишенный реального экономического обоснования. По его мнению, за декларацией о сокращении времени скрывается жесткое требование резко, почти вдвое, повысить производительность труда. Фактически это означало бы, что человек должен будет выполнять прежний восьмичасовой объем работы всего за шесть часов, что приведет к чрезмерной интенсивности и колоссальному давлению. Сенатор прямо заявил, что такой подход — это не освобождение времени для работника, а попытка «выдавить из людей все соки» за более короткий промежуток.

Последствия подобной реформы, с точки зрения Клишаса, были бы сугубо негативными для самих наемных работников, чье положение только ухудшилось бы из-за запредельных нагрузок и стресса. Он поддержал позицию правительства, которое, по его словам, правильно игнорирует такие популистские предложения, чтобы не создавать иллюзий и не подрывать реальную экономику невыполнимыми условиями.

По его словам, с одной стороны — популистский лозунг о сокращении рабочего дня, с другой — жесткий экономический аргумент о необходимости сначала кардинально повысить эффективность производства. Пока между этими двумя полюсами нет конструктивного моста, подобные инициативы обречены оставаться в сфере политической риторики, а не практических изменений в Трудовом кодексе РФ.

Ранее в Госдуме отложили реформу рабочего дня из-за рисков для экономики и производственной логистики.