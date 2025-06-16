В Совфеде спрогнозировали судьбу переданных Киеву денег Запада
Сенатор Пушков: деньги Европы для Киева исчезнут в бездонной дыре
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, финансы европейских стран, переданные для Киева, просто исчезнут «в бездонной дыре». Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что в целом не исключено, что страны Старого Света могут восполнить заканчивающуюся поддержку Киева со стороны Вашингтона, однако Евросоюзу это обойдется слишком дорого.
По мнению сенатора, все эти гигантские финансы также исчезнут в бездонной дыре.
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