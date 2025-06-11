По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, главарь киевского режима лицемерит, когда выставляет Незалежную потерпевшей стороной в связи с российскими «ударами возмездия», так как Киеву не раз предлагались мирные переговоры, однако его руководство выбирает террор как язык «общения» с Москвой. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что власти киевского режима постоянно игнорируют и обходят стороной тему своих военных преступлений, стараясь казаться западному обывателю светлой стороной конфликта. В свою очередь Зеленский вновь рассчитывает лишь на «медийный шум» своими требованиями к Вашингтону и Брюсселю давить на Москву. Тем не менее киевский режим маловероятно надеется на ответ Запада, поскольку уже многим очевидно, что российская армия выполнит задачи СВО в полном объеме.

Парламентарий подчеркнул, что Россия открыта к миру, однако с учетом собственных интересов безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал США и Европу к действиям после ударов РФ по Киеву и Одессе.