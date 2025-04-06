В США объяснили, почему Трамп не ввел пошлины для России

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что Россия не попала под торговый пошлины США, так как с ней ведутся переговоры.

Несмотря на жесткую торговую политику Дональда Трампа, никакие повышенные тарифы США не коснулись России. Причина оказалась не только в том, что стороны не ведут прямую торговлю, но и в актуальных политических обсуждениях.

«Россия не была включена в список вводимых США пошлин из-за того, что с ней сейчас Вашингтон ведет переговоры. Но все это не значит, что Россия может рассчитывать на особое отношение, нежели любая другая страна», — говорится в сообщении Белого дома от лица Хассета.

Напомним, что 3 апреля американский президент объявил о введении новых пошлин 10% на товары из почти всех стран. Для некоторых государств тарифы повышены до 25 и 50%. В частности это Канада и Китай.

Ранее сообщалось, что Канада решила ввести ответные пошлины в 25% на импортируемые из США автомобили.