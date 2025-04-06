В США объяснили, почему Трамп не ввел пошлины для России
Белый дом: переговоры помогли России не попасть под торговые пошлины Трампа
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Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что Россия не попала под торговый пошлины США, так как с ней ведутся переговоры.
Несмотря на жесткую торговую политику Дональда Трампа, никакие повышенные тарифы США не коснулись России. Причина оказалась не только в том, что стороны не ведут прямую торговлю, но и в актуальных политических обсуждениях.
«Россия не была включена в список вводимых США пошлин из-за того, что с ней сейчас Вашингтон ведет переговоры. Но все это не значит, что Россия может рассчитывать на особое отношение, нежели любая другая страна», — говорится в сообщении Белого дома от лица Хассета.
Напомним, что 3 апреля американский президент объявил о введении новых пошлин 10% на товары из почти всех стран. Для некоторых государств тарифы повышены до 25 и 50%. В частности это Канада и Китай.
Ранее сообщалось, что Канада решила ввести ответные пошлины в 25% на импортируемые из США автомобили.