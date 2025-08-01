В США организовали антидемпинговое расследование против российского палладия

Комиссия по международной торговле США (USITC) инициировала антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении поставок российского палладия. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном Федеральном реестре американского правительства.

Поводом для начала проверки послужила жалоба от американской компании Stillwater Mining и профсоюза United Steelworkers, обвинивших Россию в демпинговых поставках палладия с использованием государственных субсидий.

В официальном заявлении USITC указано, что расследование находится на предварительной стадии и направлено на установление фактов возможного причинения материального ущерба американской промышленности или существования такой угрозы в связи с импортом российского необработанного палладия.

Процедура расследования будет проводиться поэтапно, при этом предварительные выводы комиссии должны быть подготовлены до 15 сентября для последующей передачи в Министерство торговли США.

В рамках процесса запланированы открытые слушания 20 августа, где различные заинтересованные стороны — представители бизнеса, профсоюзов и потребителей, смогут выразить свою позицию по данному вопросу. Все участники рынка имеют возможность представить письменные аргументы до 25 августа.

В случае подтверждения обвинений американские власти могут принять решение о введении дополнительных антидемпинговых и компенсационных пошлин на российский палладий.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд подписал указ о 50%-х пошлинах на бразильские товары.