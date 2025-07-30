Трамп ввел 50%-е пошлины на импорт из Бразилии

Администрация США резко ужесточила торговые условия для Бразилии, повысив таможенные сборы до 50%. Решение объясняют угрозой для национальной безопасности и экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация Дональда Трампа резко ужесточила торговые условия для Бразилии, подняв таможенные пошлины на ввоз товаров до 50%. Соответствующий указ президент подписал 30 июля, а Белый дом сразу обнародовал документ.

В тексте указа говорится, что действия бразильских властей представляют угрозу для безопасности и экономики США. Особое внимание уделено судебному процессу против экс-президента Жаира Болсонару — американская сторона считает его политически мотивированным.

Повышение пошлин затронет широкий спектр товаров, что может серьезно ударить по бразильскому экспорту. Ранее Бразилия и США активно сотрудничали в торговле, но теперь отношения резко обострились.

Ранее сообщалось о том, что КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к ядерной войне.