В США предупредили о резком падении налоговых доходов

Налоговые доходы в Штатах могут упасть на 10% текущей весной из-за сокращений в налоговом управлении США и нарушений в его работе, которые вызваны новой политикой Штатов. Об этом сообщает газета Washington Post .

Уточняется, что также растет количество людей и компаний, которые уклоняются от подачи налоговых деклараций либо стараются не выплачивать задолженность перед налоговым управлением.

Отмечается, что в денежном эквиваленте сумма снижения составит свыше 500 млрд долларов потерянных федеральных доходов. Причиной называется прямая связь с изменением поведения налогоплательщиков и быстрым разрушением американским лидером части IRS.

Добавляется, что ранее высокопоставленные чиновники налогового ведомства предупреждали представителей Белого дома о таких исходах еще до его инаугурации. Кроме того, налоговое ведомство прекратило расследования в отношении крупных корпораций и налогоплательщиков, так как IRS пришлось перераспределить ресурсы для поддержания работы внутренних систем.

Ранее в США заявили о желании Трампа ликвидировать американскую налоговую службу.