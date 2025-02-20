В США заявили о желании Трампа ликвидировать американскую налоговую службу

Новый президент США Дональд Трамп планирует ликвидировать в стране Федеральную службу внутренних доходов. Такое заявление сделал Говард Латник, министр торговли Соединенных Штатов, во время выступления на телеканале Fox News.

По утверждению министра, Трамп планирует серьезно снизить налоги для американцев за счет введения сборов для иностранных компаний, а также физических лиц.

«Его цель очень простая — ликвидировать налоговое ведомство и заставить всех иностранцев платить», — указал Латник.

Он добавил, что большинство гражданских судов в стране носят флаги других государств. В результате судовладельцы не платят никаких налогов в Америке. Все это прекратится при Трампе, который заставит платить такие компании, за счет чего получится сбалансировать бюджет страны и заметно снизить налоги для граждан США. Целью политики президента, по словам Латника, является избавление от расточительства, мошенничеств и злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что в США прекратили рассматривать заявки от мигрантов, которые въехали в страну во время президентства Байдена. Это не позволит нелегально въехавшим в страну людям оформить документы для законного проживания на американской территории.