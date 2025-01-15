В США назвали опасным бредом идею о либеральном мировом порядке

В Соединенных Штатах долгое время считали, что стране стоит проводить внешнюю политику, направленную на установление либерального порядка во всем мире. Это было ошибкой, так считает Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США. Его мнение привел ТАСС.

Он заявил, что по итогам холодной войны демократы и республиканцы договорились между собой, что внешнюю политику, направленную на обеспечение либеральных интересов, надо менять на другую. США стали пытаться выстроить во всем мире либеральный порядок.

«Всему человечеству теперь суждено отказаться от национальной идентичности. Это была не просто фантазия, это был опасный бред», — указал Рубио.

В результате такого мнения Америка долгое время ставила мировой порядок выше собственных интересов. В то же время Россия, Северная Корея и Иран поддерживали мировую нестабильность, а также радикальные группировки. Китай также проигнорировал все призывы Соединенных Штатов, хотя его приглашали встроиться в мировую систему. Он не стал брать на себя обязательства и не показал готовности к ответственности.

Ранее кандидат на должность директора ЦРУ Рэтклифф назвал Китай самой большой угрозой для США. Американской разведке, по его мнению, следует сосредоточить на КНР свое внимание, чтобы вовремя распознать идущую от этой страны опасность.