В США расширят производство беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Из документа следует, что глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач.

Цель нововведения – укрепления национальной безопасности, продвижение американских технологий и снижение зависимости от иностранных поставок.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назначил нового главкома объединенными силами НАТО в Европе.