В США расширят производство беспилотников
Американцы займутся разработкой и экспортом дронов
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Американские предприятия займутся разработкой, коммерциализацией и экспортом беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ 6 июня подписал президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Из документа следует, что глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач.
Цель нововведения – укрепления национальной безопасности, продвижение американских технологий и снижение зависимости от иностранных поставок.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назначил нового главкома объединенными силами НАТО в Европе.