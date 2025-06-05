В Североатлантическом альянсе произошла смена руководства объединенными силами блока в Европе. Новым главнокомандующим стал генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов Алексус Гринкевич. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на публичное заявление, сделанное в американском Министерстве обороны. По словам представителей Пентагона, Гринкевич занимает должность директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов США. Теперь он получил сразу два новых назначения.

«Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США», — указали представители военного ведомства Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что власти Грузии собрались закрыть в стране информационный центр Евросоюза и НАТО. Они ликвидируют юридическое лицо, которое сейчас ведет деятельность в этом центре, а само здание передадут Министерству иностранных дел. Оппозиция уже расценила такой шаг как разворот в сторону России.