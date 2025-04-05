В США сделали мрачное предупреждение по поводу введенных Трампом пошлин

По словам главы Комитета американского сената по торговле Теда Круза, в ходе промежуточных выборов в Штатах в следующем году может произойти кровавая баня в связи с введенными главой Белого дома Дональдом Трампом пошлинами. Об этом сообщает Financial Times .

Он уточнил, что такое случится, если нововведение приведет американскую экономику к рецессии.

По мнению политика США, в такой ситуации обе палаты конгресса в Штатах, где большинство мест сегодня принадлежит республиканцам, могут быть взяты под контроль Демократической партии США.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп в середине недели подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом значительная часть государств столкнутся с повышенными ставками.

Ранее в Европейском центральном банке оценили тарифную атаку Трампа.