В США спрогнозировали ущерб от ужесточения антироссийских санкций
Politico: новые санкции против России уничтожат торговые связи самих США
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Проект, направленный на ужесточение санкций против России, скорее всего, смягчат, сообщает издание Politico.
Дело в том, что документ сенатора-республиканца Линдси Грэма* предполагает 500%-ные пошлины, которые уничтожат торговые связи США.
Автор проекта уже осознал это, поэтому предложил сделать исключения для стран, лидеры которых выступают в поддержку Украины.
При этом странам, которых будет касаться законопроект, будет сложно моментально отказаться от покупки российских энергоносителей.
США и сами могут нарушить санкционный режим, так как зависят от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов.
"Это нанесет большой ущерб американцам", — считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.
Ранее сообщалось о том, что Евросоюз задумал включение России в серый список по отмываю денег.
* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.