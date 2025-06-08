В США спрогнозировали ущерб от ужесточения антироссийских санкций

Проект, направленный на ужесточение санкций против России, скорее всего, смягчат, сообщает издание Politico.

Дело в том, что документ сенатора-республиканца Линдси Грэма* предполагает 500%-ные пошлины, которые уничтожат торговые связи США.

Автор проекта уже осознал это, поэтому предложил сделать исключения для стран, лидеры которых выступают в поддержку Украины.

При этом странам, которых будет касаться законопроект, будет сложно моментально отказаться от покупки российских энергоносителей.

США и сами могут нарушить санкционный режим, так как зависят от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов.

"Это нанесет большой ущерб американцам", — считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз задумал включение России в серый список по отмываю денег.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.