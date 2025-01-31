В США заявили, что ЕС потерпел крах из-за пошлин на удобрения из РФ

Планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать «тройной победой» для ЕС благодаря мерам, направленным на ограничение доходов России, поддержку местного производства и предотвращение роста цен. Однако это скорее оборачивается «тройным провалом», сообщило издание Politico.

Европейские производители отмечают, что с сокращением экспорта российского газа в Европу недорогое топливо начинает использоваться для производства дешевых удобрений, которые все равно попадают на рынки Евросоюза.

Как предупреждает объединение Copa-Cogeca, новые санкции против российской и белорусской химии могут повысить затраты европейских производителей и поставщиков из третьих стран, стремящихся выйти на рынок ЕС.

Уровень цен на удобрения может вырасти как минимум на €40-45 за тонну в следующем сельскохозяйственном сезоне, что увеличит нагрузку на производителей. Сторонники ограничений утверждают, что они позволят увеличить локальное производство, но надежд на это мало.

Агробизнес акцентирует внимание на долгосрочном дефиците внутреннего производства удобрений, что делает импорт необходимым. По мнению Copa-Cogeca, такие ограничения усложнят сельскохозяйственное производство в ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили запретить временное хранение нефти из РФ внутри блока.