В столице пройдет масштабный форум-фестиваль «Российская креативная неделя»

Форум является ключевым событием федерального уровня, в рамках которого представляют лучшие достижения креативной экономики.

На мероприятии текущего года будут подведены итоги развития креативных индустрий страны за последние пять лет. Они будут отражены в трех ключевых треках деловой программы: «Ценностно ориентированная экономика и ее будущее 2035», «Пространственное развитие страны и регионов для экономики нового типа», «Творческий человек как основа экономики будущего. Креативное продюсирование».

Также на мероприятии организуют тематические площадки, где будут представлены достижения последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».