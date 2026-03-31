В ТПП заявили, что товарооборот с Европой упал на 9%, бизнес переориентировался на Юг

Российский бизнес, кажется, окончательно перестал оглядываться на Запад в ожидании возвращения былых экономических отношений. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в интервью NEWS.ru констатирует : вопрос «вернется ли Запад?» сегодня уже не входит в число приоритетных для отечественных предпринимателей. Вместо того чтобы гадать на кофейной гуще, большинство компаний давно перестроили свою логистику и кооперацию, работая сразу на нескольких направлениях, чтобы больше никогда не оказаться в зависимости от одного региона.

Цифры, которые приводит глава ТПП, наглядно иллюстрируют этот тектонический сдвиг. Товарооборот с европейскими странами за год снизился почти на 9% — и это не временная коррекция, а устойчивый тренд. Тогда как взаимодействие с Латинской Америкой выросло до 4,1%, а доля Африки стабильно держится на уровне около 3,9%. Эти показатели могут показаться скромными на фоне прежних объемов торговли с ЕС, но важно другое: география деловых связей не просто расширилась, она стала качественно иной. И что самое показательное — этот процесс носит не стихийный, а вполне институциональный характер.

Катырин подчеркивает: в структуре ТПП сегодня действует 77 деловых советов с разными странами. Это не просто формальные структуры, а реальные инструменты, которые помогают предпринимателям выстраивать прямые контакты, договариваться о поставках и, что особенно важно в текущих условиях, обсуждать расчеты в национальных валютах. Уход от доллара и евро в этих расчетах — уже не политическая декларация, а насущная необходимость, которую бизнес осваивает на практике.

Итог заявления президента ТПП звучит как окончательное признание новой реальности: российский бизнес не ждет «возвращения Запада» и не строит иллюзий насчет быстрого восстановления старых экономических мостов. Вместо этого он занят куда более прагматичным делом — выстраиванием устойчивой многополярной системы внешнеэкономических связей, где место партнера определяется не геополитической конъюнктурой, а взаимной выгодой и надежностью расчетов. И судя по тому, что 77 деловых советов уже работают, этот процесс идет полным ходом.

