Паника в Брюсселе: глава ЕК признала, что война в Иране рушит экономику Европы

В Брюсселе наконец произнесли вслух то, о чем раньше предпочитали молчать. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые официально признала: военный конфликт в Иране больно бьет по карману европейцев. Об этом заявляет ТАСС.

Фон дер Ляйен направила письмо, в котором открыто заявила о фатальных последствиях перебоев с поставками нефти и газа из Персидского залива. По ее словам, если ситуация затянется, европейская экономика получит серьезнейший удар. Признание прозвучало на фоне растущих цен и паники среди промышленников, которые больше не могут тянуть непомерные энерготарифы.

Чтобы хоть как-то погасить пламя кризиса, глава ЕК пообещала экстренные меры. Речь идет о краткосрочных субсидиях для промышленности и газовой генерации, а также о возможном введении потолка цен на электричество. Вдобавок Еврокомиссия готова пересмотреть даже святое — экологические нормы. Фон дер Ляйен намекнула, что правила торговли квотами на выбросы углерода могут скорректировать, чтобы не добить окончательно проседающий бизнес.

Правда, глава ЕК тут же оговорилась: все эти послабления не должны похоронить «зеленый курс» в долгосрочной перспективе. Европа по-прежнему мечтает слезть с углеродной иглы, но пока вынуждена лавировать между идеалами и суровой реальностью, где иранский кризис диктует свои правила.

