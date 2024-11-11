В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре

Ключевая ставка в России может в декабре вырасти еще раз. Такое допущение заместитель председателя финансового регулятора Александр Заботкин сделал во время выступления в Госдуме. Его слова привел ТАСС.

По его утверждению, еще на октябрьском заседании совета директоров Банка России говорилось о возможном повышении ключевой ставки в декабре.

«Но даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение», — указал он.

Заботкин добавил, что все будет ясно уже в середине декабря. При своем решении ведомство будет отталкиваться от той экономической ситуации, которая сложится ближе к концу года.

Ранее на сайте Центробанка появлялось сообщение, в котором говорилось о высокой вероятности очередного повышения ставки ЦБ РФ. Это произойдет в том случае, если темпы инфляции так и не снизятся. Решение об увеличении ключевой ставки будет вынужденным для противостояния росту цен.