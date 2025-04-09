В ЦБ Индии оценили влияние американских тарифов на мировую экономику

В Индии оценили последствия новых тарифов США, которые могут нанести удар по всей мировой экономике. Это, как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы ЦБ Индии Санджая Малхотра, не сможет не повлиять на внутренний рост и показатели экспорта Индии.

Ранее Дональд Трамп объявлял о введении взаимных пошлин на импорт из стран, и минимальная ставка составляет 10%, но все тарифы будут индивидуальными. Так, в случае с Индией ставка по новым пошлинам составит 26%. Малхотра отметил, что сейчас меняются перспективы мировой экономики, так как недавние меры фактически усугубили неопределенность.

Также Малхотра отметил, что на фоне нестабильности ослаб и доллар США, снизилась и доходность облигаций, а фондовые рынки корректируются. Также глава центробанка уверен, что такие пошлины негативно скажутся и на чистом экспорте Индии, что создаст проблемы для внешнего сектора страны.