В ЦБ Израиля не ожидают влияния конфликта на инфляцию

Глава израильского Центрального Банка Амир Ярон заявил, что регулятором не ожидается влияние ближневосточного конфликта на инфляцию в Израиле. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием РИА Новости .

В ответ на вопрос журналистов о влиянии текущего конфликта на инфляцию в стране, Ярон ответил, что в данный момент Центробанком не меняются ожидания в вопросе инфляции. Глава ЦБ уверен, что эскалация конфликта в регионе не скажется на ней.

Он также сообщил о том, что власти государства собираются достичь целевого значения по темпам роста потребительских цен в течение первого-второго квартала.

Тем не менее Ярон отказался отвечать на вопрос о возможной рецессии после конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты: Израиль усиливает бомбардировки Газы и ведет наземную операцию. На фоне этого неизвестным остается одно — что будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.