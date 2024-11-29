В ЦБ прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной Обзору финансовой стабильности, заявил, что недавняя волатильность курса рубля имеет временный характер, и ситуация уже начала стабилизироваться, не создавая угроз для финансовой стабильности в стране, как сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что колебания, возникшие в результате санкций, могут приводить к краткосрочным дисбалансам в предложении валюты на рынке. В связи с этим уже предприняты изменения в нашей стратегии продажи валютной выручки и ее покупки в рамках бюджета.

Габуния также отметил, что существуют все основания полагать, что ситуация возвращается к норме. По-прежнему сохраняется политика плавающего валютного курса, что важно для стабилизации экономики и ее адаптации к внешним условиям, а также для балансировки интересов как экспортеров, так и импортеров, а также других экономических агентов.

Ранее министр экономразвития РФ Максим Решетников объяснил колебания рубля нервозностью на рынке и разовыми факторами.