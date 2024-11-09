В ЦБ заявили, что золотые резервы РФ впервые превысили $200 млрд

Запас золота, который имеется в резервах Центробанка России, достиг по итогам минувшего октября рекордных $207,7 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что золотые резервы России в октябре увеличились почти на 4%, обновив таким образом установленный ранее в сентябре исторический максимум в $199,8 млрд.

«Золотые резервы России впервые превысили $200 млрд», — рассказали в ЦБ.

Напомним ранее Центробанк сообщил, что на протяжении октября объем общих входящих платежей через его систему упал на 2,9%. Без учета платежей, которые проходят по графам нефтепродуктов, добычи и госуправления он снизился на 1,7%.

По мнению аналитиков Центробанка, снижение экономической активности в РФ произошло из-за отрицательной динамики строительства инженерных сооружений, а также по причине падения уровня строительных специальных работ в тех областях, где это производится за счет инвестиций.

А перед этим вице-премьер правительства РФ Александр Новак указал на заметное снижение уровня инвестиций в стране. По его мнению, это происходит из-за высокой ставки Центробанка. Если в первом полугодии 2024 года инвестиции росли на уровне выше 10%, то в дальнейшем эта динамика заметно ухудшилась.