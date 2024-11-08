В ЦБ заявили о замедлении роста экономической активности в России

В РФ стало наблюдаться снижение входящих платежей, которые проходят через систему Банка России. Такие данные от Центробанка привело издание RT.

Финансовый регулятор сообщил, что на протяжении октября объем общих входящих платежей через его систему упал на 2,9%. Без учета платежей, которые проходят по графам нефтепродуктов, добычи и госуправления он снизился на 1,7%.

По мнению аналитиков Центробанка, снижение экономической активности в РФ произошло из-за отрицательной динамики строительства инженерных сооружений, а также по причине падения уровня строительных специальных работ в тех областях, где это производится за счет инвестиций.

Ранее вице-премьер Новак указал на заметное снижение уровня инвестиций в стране. По его мнению, это происходит из-за высокой ставки Центробанка. Если в первом полугодии 2024 года инвестиции росли на уровне выше 10%, то в дальнейшем эта динамика заметно ухудшилась.