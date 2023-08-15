В центр обработки металлов в Подмосковье инвестируют два миллиарда рублей

Два земельных участках предоставлены ГК «Металлсервис» по программе «Земля за 1 рубль». Это будет один из масштабных инвестиционных проектов в области металлообработки. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума 2023 губернатором Андреем Воробьевым и представителем АО «Промышленный центр обработки металлов «Электроугли» ГК «Металлсервис» Олегом Тюрпенко.

«Проектная мощность первого комплекса составляет 90 тысяч тонн обработанного металла в год. Инвестиции в запуск предприятия, который запланирован в 2026 году, оцениваются в 2 миллиарда рублей. Дополнительно получим 100 новых рабочих мест для жителей региона», — отмечает заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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