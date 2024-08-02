В Центробанке РФ заявили, что месячный прирост ипотечного портфеля в ЦФО ускорился в июне

В июне месячный прирост ипотечного портфеля в Центральном федеральном округе заметно ускорился — до 2,5% с 0,7% в мае. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на главное управление Центробанка РФ по ЦФО.

Уточняется, что выдачи выросли на 41%, до 224 млрд рублей, что соответствует рекордным средним объемам второй половины 2023 года.

Отмечается, что ключевыми причинами роста стали программы господдержки. Так, больше всего вырос спрос на семейную ипотеку: за первый летний месяц выдачи по программе увеличились на 80% после 21% месяцем ранее. Объем выдач по программе в июне составил почти 140 млрд рублей и стал максимальным за все время действия программы.

Добавляется, что ожидаемо увеличились и объемы выдачи льготной ипотеки. В преддверии завершения программы (с 1 июля) за июнь они выросли на 59% после 17% месяцем ранее.

Подчеркивается, что, по прогнозам в целом по России, в этом году прирост ипотечного портфеля составит 7–12%.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы ежемесячно отдавать за ипотеку более 64 тыс. рублей.