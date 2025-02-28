В Вологодской области губернатор Филимонов запретил мигрантам работать на стройках

В Вологодской области был расширен список сфер, в которых запрещается работать людям, не имеющим российского гражданства. Постановление об этом было подписано главой региона Георгием Филимоновым. Об этом рассказал РБК.

В новый перечень тех сфер, куда не допускаются для работы лица без гражданства РФ, вошли строительство, снос зданий, монтажные работы промышленного оборудования, а также подготовительные работы на строительных площадках. Запрет на использование в строительстве касается как технических, так и жилых зданий. Указ по этому поводу был подписан в четверг, 27 февраля.

Ранее сообщалось, что разработаны поправки в закон, который регулирует работу иностранных граждан в РФ. По ним мигранты смогут работать не только в том регионе, где им был выдан патент на трудовую деятельность. Они также смогут легально трудоустроиться в соседних субъектах РФ, если ими будет заключено соответствующее соглашение друг с другом.