В ВТБ рассказали, когда Visa и Mastercard смогут вернуться в Россию

Для восстановления работы международных платежных систем Visa и Mastercard в России необходимо снять действующие санкции США с Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

Он отметил, что в связи с внесением НСПК в блокирующий список США эти компании не могут наладить сотрудничество с российской платежной системой.

По словам Пьянова, НСПК, адаптировавшаяся к новым условиям, вряд ли будет инициировать процесс снятия санкций. Он подчеркнул, что система сейчас сосредоточена на продвижении своих услуг на рынках дружественных стран.

В техническом плане, по мнению банкира, решение проблемы возможно, однако возвращение Visa и Mastercard в страну малозначительно. Он также отметил, что возможное согласие РФ на их возвращение может потребовать уступок в других областях, связанных с международными отношениями.

Visa и Mastercard приостановили работу в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на это, карты, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны благодаря НСПК, но потеряли возможность действовать за границей.

С 1 января 2025 года у некоторых карт этих платежных систем истечет срок сертификатов безопасности, что может вызвать проблемы с их использованием в POS-терминалах и банкоматах.

Несмотря на это, некоторые российские чиновники рассматривают возможность возвращения Visa и Mastercard. Например, глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал надежду на восстановление работы этих платежных систем в контексте предстоящих российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина считает преждевременным обсуждение этой темы и рекомендует сосредоточиться на укреплении внутренней платежной инфраструктуры.