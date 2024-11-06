Вадим Бадеха стал новым гендиректором «Объединенной авиастроительной корпорации»

У «Объединенной авиастроительной корпорации» появился новый генеральный директор. Им стал Вадим Бадеха. Об этом сообщило РИА Новости.

Данная корпорация является одной из частей госкорпорации «Ростех». Она назначила нового генерального директора у данной структуры.

«Генеральным директором «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК)», — заявили журналистам представители «Ростеха».

По мнению главы госкорпорации Чемезова, кадровые перестановки позволят более ритмично и стабильно выполнять государственные заказы, а также интенсифицировать развитие авиационной отрасли. Он выразил надежду, что Бадехе удастся придать толчок предприятиям, которые производят гражданские летающие суда.

На смену Бадехе на его старый пост пришел Александр Грачев, который ранее возглавлял компанию «ОДК Климов».