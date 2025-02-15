Вашингтон не одобрил правки Киева в соглашении о полезных ископаемых

Власти США отказались принимать правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых, которое на днях привез министр финансов Скотт Бессент, заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

Ранее стало известно, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса будет перенесена Напомним, стороны должны были встретить на Мюнхенской конференции по безопасности.

Перенос встречи связано с решением Киева внесли правки в проект меморандума о партнерстве. После передачи документа представители администрации США попросили время на то, чтобы с ни поработать.

Ранее политолог Асафов перечислил условия, при которых сделка Вашингтона может состояться.