Политолог Асафов перечислил условия, при которых сделка Вашингтона может состояться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта приведут к соглашению, которое «шокирует многих людей». По словам политолога Александра Асафова, в данной ситуации трудно делать содержательные прогнозы, так как риторика Вашингтона часто противоречива. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что вызывает сомнение, что американское предложение устроит все стороны конфликта. Так, изначально предложение может быть довольно резким, однако впоследствии его тональность смягчится. Вероятнее всего, это окажется достаточно резкое предложение, которое впоследствии пойдет на снижение.

По мнению эксперта, на сегодняшний день подобные предложения не имеют существенного значения, так как все договоренности должны заключаться с учетом реальной ситуации на местах.

Он отметил, что иногда от администрации Белого дома звучат заявления, которые свидетельствуют о понимании реальной ситуации, однако пока рано говорить о конкретных сроках и формате возможных переговоров.

Ранее Вэнс перечислил несколько условий перезапуска отношений США и России.