«ВБ Девелопмент» Бакальчука хочет отсудить у него 37,1 млрд руб.

Компания «ВБ Девелопмент», принадлежащая супругу Татьяны Ким Владиславу Бакальчуку, подала к нему иск на 37,1 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информацию из картотеки Арбитражного суда Московской области.

Отмечается, что «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит Бакальчуку. Причиной подачи иска, по информации издания, являются убытки, понесенные компанией в связи с неисполнением владельца обязательств перед Wildberries. Заявление поступило в суд 11 октября.

Как рассказал ведомостям источник, знакомый с ситуацией, есть основания полагать, что авансы были выведены по указанию Бакальчука. Именно поэтому, подчеркнул собеседник, иск предъявлен ему лично.

Ранее Татьяна Ким заявила, что Wildberries потерял 37 млрд руб. из-за действий ее супруга и его команды. В сентябре новая компания РВБ, созданная благодаря объединению маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы ГК Russ, готовила иск к «ВБ Девелопмент» на сумму 27 млрд руб.

В ответ на это Бакальчук подал иск к Wildberries, РВБ и жене. Ближайшее рассмотрение дела в Арбитражном суде состоится 11 ноября. Ранее суд отказался вводить обеспечительные меры по иску Бакальчука об оспаривании передачи активов Wildberries в РВБ.

На данный момент Бакальчук и Ким находятся в бракоразводном процессе.

Компания Wildberries была основана в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. В 2012 году она вышла на рынок Белоруссии, в 2014 году — Казахстана. В 2016 году маркетплейс стал крупнейшим интернет-магазином России.

В июне 2024 года Татьяна Ким объявила о слиянии с Russ. Целью этой сделки являлось создание нового игрока в финансовом и медийном секторах. Генеральным директором стала Татьяна Ким.

В июле 2021 года Украина ввела санкции против Wildberries. В апреле 2022 года Польша внесла Wildberries в санкционный список.

Ранее сообщалось, что сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук запутался в «украденных» им миллиардах у жены.