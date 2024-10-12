Сооснователь Wildberries Бакальчук запутался в «украденных» им миллиардах у женыСооснователь Wildberries Бакальчук запутался в «украденных» миллиардах у жены

Ранее основательница крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга в краже не менее 37 млн у компании, которой они пока владеют вместе. С ее слов, воровство средств спровоцировало забастовки сотрудников и поставило бизнес под угрозу.

В ответ последний не стал ждать и решил парировать обвинения своей бывшей жены, выложив у себя в аккаунте язвительный пост. Бакальчук посетовал, что уже запутался в обвинениях гражданки Ким и не может точно понять, сколько же он на самом деле «украл». Публикацию он дополнил опросом, попросив подписчиков назвать украденную им якобы сумму.

«Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?», — написал Бакальчук в своем telegram-канале.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким заявила об окончательной реструктуризации компании с Russ. Следом за этим от Владислава Бакальчука последовало заявление, что компания превращена в «инструмент для манипуляций», а затем иск на 350 млрд рублей против экс-супруги и обеих компаний.

Ранее сообщалось, что задержаны шесть обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries.