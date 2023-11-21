Вебинар по экспортной электронной торговле проведут для подмосковных предпринимателей

В начале декабря подмосковные предприниматели смогут принять участие в онлайн-конференции на тему экспортной электронной торговли — «EXPORT ONLINE 2023». Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе доля интернет-торговли в общем объеме оборота розничной торговли составляет 10 процентов. А для многих производителей региона онлайн площадки становятся основным каналом сбыта.

Ожидается, что на конференции участникам расскажут о современных методах и практиках интернет-торговли, с целью расширения рынка продаж российской продукции. Также участники узнают о применении нейросетей при работе онлайн и об экспорте через маркетплейсы.

В конференции примут участие спикеры от крупнейших компаний: «Ozon», «Вайлдберриз», «СберОбразование» и другие лидеры рынка. Желающим поучаствовать необходимо зарегистрироваться на вебинар можно на сайте АО «РЭЦ».

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Подмосковья делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.