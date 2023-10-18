«Ведомости»: фонд благосостояния РФ может истощиться уже через 2-3 года

Фонд национального благосостояния (ФНБ) рискует быть полностью исчерпанным в течении ближайших двух, максимум — трех лет. К такому выводу, проведя оценку движения ликвидных средств, пришли эксперты издания «Ведомости».

По словам директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, несмотря на не совсем утешительные прогнозы, есть шанс, что ситуация может выровняться. Не для этого должны быть определенные экономические предпосылки.

«Прогнозируемая сумма ликвидных средств в 3,5% ВВП — это бюджетная цена одного достаточно крупного кризиса с падением внешнего спроса и, соответственно, стоимости экспорта», — рассказал эксперт.

При этом, по мнению Куликова, объем ФНБ в обозримом будущем может не измениться в худшую сторону. Но для этого относительно стабильная обстановка в мировой экономике должна сохраниться.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердой валюте, а покупать рублевые облигации.