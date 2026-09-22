Названа ягода, которая защищает сердечную мышцу

В чернике обнаружили полисахарид, способный защищать клетки сердечной мышцы от повреждений, связанных с недостатком кислорода. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Китайские ученые выделили полисахарид BBPP80-1a из черничной выжимки — остатков ягод после переработки. Его действие проверили на клетках сердечной мышцы крыс. Чтобы смоделировать повреждение сердца, клетки сначала подвергали недостатку кислорода, а затем восстанавливали его поступление. Такой процесс может повреждать ткани, например после восстановления кровоснабжения.

Добавление полисахарида помогло защитить клетки. Ученые выяснили, что вещество воздействовало на молекулярные механизмы, связанные с выживанием клеток и их реакцией на стресс. Авторы считают, что соединения из черничной выжимки могут стать основой для разработки новых средств защиты сердечной мышцы.

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