Эвтаназия против воли: женщину умертвили, пока она плакала и просила остановиться

В Канаде пенсионерке провели эвтаназию против ее воли

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В Канаде 83-летнюю женщину, страдавшую раком желудка, умертвили вопреки ее желанию. Об этом сообщает Daily Mail.

Бригитта Штегеманн, глубоко верующая христианка, стала пациенткой, чья история потрясла Канаду. Ее внучка Бриджит Кранендонк, имевшая статус официального доверенного лица, настаивает: эвтаназия была проведена с вопиющими нарушениями. За два дня до роковой даты Штегеманн, узнав, что процедура назначена, не могла успокоиться — она плакала почти час, повторяя, что совершила ошибку. Но это не изменило решения врачей.

Особое недоумение вызывает когнитивный тест, который должен был подтвердить ее способность дать осознанное согласие. Штегеманн провалила его полностью: она неверно ответила на все вопросы, в том числе назвала своих живых брата и сестру умершими. Несмотря на столь явные признаки нарушения когнитивных функций, медик признал ее готовой к процедуре. Сама эвтаназия, состоявшаяся 10 июля в доме престарелых, тоже прошла далеко не мирно. Медсестра, работавшая без перчаток, не смогла с первого раза попасть в вену, и в итоге женщина скончалась, залитая собственной кровью. Ее руки были сложены в молитвенном жесте.

Кранендонк убеждена: врачи воспользовались уязвимостью пожилой женщины и совершили то, чего она не хотела. Внучка уже направила обращения в полицию, офис главного коронера Онтарио и к омбудсмену по правам пациентов. 

Ранее медсестра хосписа разрушила три мифа о смерти, которые все считают правдой.

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