Пять признаков, что в вас живут паразиты: эндокринолог назвала неочевидные симптомы

Первым симптомом паразитов врач назвала проблемы с кожей — прыщи, зуд и сыпь. По ее словам, эпидермис всегда одним из первых реагирует на появление гельминтов. Второй признак — частые ОРВИ, герпес и другие инфекции. Паразиты подавляют иммунную систему, и человек начинает болеть чаще обычного. Третий сигнал — аллергические реакции: крапивница, нейродерматит или даже бронхиальная астма.

Четвертым тревожным звоночком Лебедева назвала низкий уровень железа в крови, который не поднимается даже при приеме препаратов. Паразиты, особенно ленточные черви и сосальщики, всасывают железо, медь и витамины группы B всей поверхностью тела. Они буквально съедают то, что вы только что выпили. И пятый признак — хронический кашель, который может появиться при заражении гельминтами.

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