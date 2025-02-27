«Ведомости»: «Молвест» поднимет цены на молочную продукцию с 15 марта

«Ведомости» сообщили , что холдинг «Молвест», владеющий популярными марками «Вкуснотеево» и «Молвест», намерен с 15 марта поднять отпускные цены на свою молочную продукцию на 5%.

В компании объяснили, что причиной роста цен стало увеличение себестоимости производства. При этом стоимость сливочного масла останется неизменной.

Компания стремится сдерживать рост цен, однако, как указано в письме, на которое ссылаются «Ведомости», анализ текущих и будущих затрат на сырье и другие компоненты вынуждает ее скорректировать ценовую политику.

Кроме того, источники сообщили о выявлении фактов поставки фальсифицированной продукции 14 российскими молочными предприятиями. В ходе проверки обнаружены масло и творог с растительными жирами и запрещенными добавками, которые продавались под видом натуральных продуктов.

Ранее врач Михалева предостерегла россиян от исключения молока из рациона. По ее словам, без молока человек просто лишит себя дополнительного источника кальция.