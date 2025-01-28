«Ведомости» назвали возможного покупателя «М.Видео-Эльдорадо»

Руководство российской группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» активно обсуждает с «Промсвязьбанком» возможность продажи своей торговой сети. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

При этом в самой компании предпочитают хранить молчание на данную тему, называя все подобные сообщения лишь досужими слухами.

«Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с „Промсвязьбанком“», — пишет издание со ссылкой на источник.

Другой источник, близкий к компании, сообщил «Ведомостям», что «М.Видео» обсуждает сотрудничество с одним из банков. Название банка он не уточнил.

В 2018 году «М.Видео» приобрела сеть «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей. В декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео» для оптимизации использования ресурсов.

В сентябре прошлого года группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о финале процесса объединения брендов, включая программы лояльности.

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