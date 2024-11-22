«Ведомости»: «Почта России» выставила на торги из-за убытков свыше 60 активов по всей стране

«Почта России» в настоящее время массово распродаст имущество, чтобы хоть как-то покрыть имеющиеся у нее убытки. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Сообщается, что на торги выставлены уже более 60 активов «Почты России» по всей стране. Среди них офисные помещения, склады и даже гаражи. Стартовая цена лота составляет порядка 5,8 млрд руб.

«Почта России» выставила на торги свыше 60 активов по всей России, чтобы справиться с убытками», — пишет издание.

«Ведомости» уточняют, что большая часть объектов, которые планируется продать с молотка, находятся в Москве и Подмосковье. Также «Почта России» выставила на торги имеющуюся у предприятия недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленобласти и ряде других российских субъектов.

Ранее в Союзе потребителей РФ назвали причины желания «Почты России» прекратить поступление товаров с AliExpress.