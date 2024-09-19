«Ведомости» предупредили россиян о скором скачке цен на одежду российских производителей

Российские бренды одежды в ближайшее время могут ощутимо подскочить в цене в связи с повышением стоимости производства. Об этом со ссылкой на информацию от онлайн-школы по обучению модному бизнесу Fashion Factory School пишут «Ведомости».

Как уточнил представитель онлайн-школы в беседе с журналистами, на увеличение ценника повлияет прогнозируемое увеличение стоимости сырья. В среднем стоимость одежды может вырасти на 22%.

«Цены на одежду российских брендов до конца 2024 г. могут вырасти на 22% от текущих значений… Резкое подорожание одежды эксперты прогнозируют в связи с увеличением стоимости сырья и других затрат производителей», — пишет газета.

Ранее мы сообщали, что в России с 15 сентября запрещена продажа непромаркированной одежды.