«Ведомости»: «Сбер» продал долю в группе компаний «Просвещение» госкорпорации ВЭБ

Государственная корпорация ВЭБ.РФ достигла соглашения со «Сбером» о выкупе 25% доли в группе компаний «Просвещение». Об этом стало известно изданию «Ведомости». По информации источников, эта сделка увеличит пакет акций госкорпорации до 50%.

Группа «Просвещение» является одним из ведущих издателей учебной литературы в России. Она занимает лидирующие позиции по тиражу непериодических изданий и входит в тройку по количеству изданий на российском рынке.

В 2023 году выручка АО «Издательство „Просвещение“» составила 47,8 млрд руб., а чистая прибыль достигла 27,5 млрд руб.

История «Просвещения» насчитывает несколько значительных этапов. В 2011 году издательская группа «Олма-пресс» приобрела «Просвещение» при финансовом содействии Аркадия Ротенберга. В 2021 году в состав акционеров вошли «Сбербанк», ВЭБ.РФ и российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), каждый из которых получил 25% акций.

В 2023 году акционерами «Просвещения», помимо ВЭБ.РФ и «Сбера», стали несколько других компаний с аналогичными долями, включая ООО «Инвест ПРО», ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12», АО «УК „Молния“» и ООО «Цифровые активы».

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