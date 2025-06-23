Венгрия и Словакия отклонили новый пакет санкций ЕС против России

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт и Братислава наложили вето на 18-й пакет антироссийских санкций, предложенный Евросоюзом. Его выступление транслировалось на телеканале М1.

Сийярто объяснил, что причиной такого шага стало намерение ЕС одновременно запретить этим странам приобретать российские энергоносители, отличающиеся выгодными условиями и надежностью поставок.

Министр напомнил, что летом 2022 года Венгрии и Словакии было сделано исключение, позволяющее им закупать российскую нефть и газ. Теперь же, по его словам, Евросоюз стремится обойти собственное единогласное решение и, используя механизм квалифицированного большинства, отменить данное исключение, что для Будапешта и Братиславы абсолютно неприемлемо.

В рамках 18-го пакета санкций, направленных против России, Еврокомиссия предложила следующие меры: установить предельную цену на нефть в размере $45 за баррель; ввести запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток»; отключить от международной системы SWIFT еще 22 российских финансовых учреждения; расширить ограничения на экспорт на сумму €2,5 млрд; ввести запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти; наложить ограничения на суда, «связанные с Москвой»; принять меры для защиты Бельгии от потенциальных судебных исков со стороны России, связанных с замороженными активами.

Ранее сообщалось, что Сийярто предложил экономический мост для ЕС и России.